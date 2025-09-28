إقبال واسع على معرض "الأصايل 2025" في الشارقة

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام/ يشهد معرض “الأصايل 2025” بنسخته الرابعة والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد إقبالا واسعا من محبي الصيد والفروسية.

ويعد "مزاد الصقور" من أبرز الفعاليات التي استقطبت نخبة من الصقارين وملاك المزارع من داخل الدولة وخارجها تنافسوا على اقتناء أندر وأجود أنواع الصقور مثل الشاهين وجير شاهين وبيور جير، مما يعكس مكانة المعرض منصة إستراتيجية لعشاق الصقارة.

وأشاد المشاركون بجودة التنظيم وتنوع المعروضات، مؤكدين أن المعرض أصبح وجهة رئيسية للمهتمين برياضات الصيد والتخييم على مستوى الإمارات والخليج.

وأكد سلطان شطاف المدير التجاري بمركز إكسبو الشارقة أن الإقبال الكبير يعكس أهمية المعرض في تعزيز الموروث الإماراتي ونجاحه في الجمع بين البعدين التجاري والتراثي لا سيما في منطقة الذيد والمنطقة الوسطى.

يشمل المعرض - الذي يشارك فيه أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية تعرض أحدث مستلزمات الخيول والجمال والصقور- أنشطة تثقيفية وورش عمل حول رعاية الخيول والهجن والصقور مما يجعله حدثا متكاملا يجمع بين التجارة والمعرفة والترفيه التراثي.