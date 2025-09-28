الإمارات تتصدر الأسواق المستهدفة للصادرات الهندسية المصرية في 2025

القاهرة في 28 سبتمبر/وام/ تصدرت دولة الإمارات الأسواق المستهدفة للصادرات الهندسية المصرية خلال عام 2025 في ظل استمرار نمو هذا القطاع المهم في مصر.

أعلن ذلك المجلس التصديري للصناعات الهندسية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية وكشف عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 12% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العالم الجاري لتسجل 4.187 مليار دولار مقابل 3.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس في تصريحات اليوم أن الأسواق المستهدفة شهدت توسعا ملحوظا، مشيرة إلى تسجيل زيادات واضحة في حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا إلى جانب الأسواق العربية وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن هذا النمو يعكس قدرة القطاع على تعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية رغم التحديات العالمية، مشيرا إلى أن المستويات الحالية هي الأعلى في تاريخ القطاع خلال 8 أشهر، مما يدعم التوقعات ببلوغ 6 مليارات دولار بنهاية 2025.

يذكر أن “المجلس التصديري للصناعات الهندسية”تأسس في مصر عام 1997 بهدف دعم وتطوير صادرات القطاع وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

- أظ - عا -