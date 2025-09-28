جمعية الإمارات للإبداع تناقش ملامح خطتها الاستراتيجية

الشارقة في 28 سبتمبر/وام/ نظّمت جمعية الإمارات للإبداع جلسة بعنوان“تصميم المستقبل”بمقر جامعة دبي بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية بهدف وضع التصور العام لخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2028.

أسفرت الجلسة عن مجموعة من المخرجات الاستراتيجية التي سيتم إدراجها ضمن الإطار العام للخطة المقبلة وركّزت في مجملها على أهمية مواءمة خطة الجمعية مع رؤية دولة الإمارات لا سيما فيما يتعلق بتمكين الإنسان، ودعم الابتكار، والتحول الرقمي، وبناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

وأكّد المشاركون ضرورة الاستثمار في العقول الوطنية وتوسيع نطاق البرامج التدريبية والاستشارية لتشمل فئات المجتمع كافة، مع التركيز على إعداد أجيال متمكنة من أدوات المستقبل.

