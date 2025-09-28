"حكماء المسلمين": المعرفة أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة

أبوظبي في 28 سبتمبر/وام/ أكد مجلس حكماء المسلمين أن المعرفة حق أصيل لكل إنسان وأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز روح التعاون والتضامن بين الأمم والشعوب.

وأوضح المجلس في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف 28 سبتمبر من كل عام، أن الحق في الحصول على المعلومات من الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، بما يسهم في بناء عالم أكثر عدلا وتضامنا.

وأشار إلى أن تمكين الشباب من الوصول إلى المعرفة الموثوقة خطوة جوهرية نحو إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة الإنسانية وبناء مستقبل أكثر وعيا وتماسكا.

ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية في نشر المعلومات الصحيحة ومكافحة التضليل بما يعزز السلم المجتمعي ويكرس قيم الأخوة الإنسانية.