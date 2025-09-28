فوز الحكمة والريان والعربي وكاظمة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة بدبي

دبي في 28 سبتمبر/ وام/ حقق فريق الحكمة اللبناني فوزه الأول في النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة على حاليا على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وذلك بعد تغلبه اليوم على البشائر العماني 110 – 72 ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة ذاتها، فاز الريان القطري على الوحدة السوري بنتيجة 85 – 69 محققاً فوزه الثاني على التوالي وليتلقى الفريق السوري خسارته الأولى بالبطولة.

وفي المجموعة الثالثة، واصل العربي القطري، حامل اللقب، انتصاراته بتحقيق فوزه الثاني على حساب السيب العماني 90 – 61.

وضمن المجموعة نفسها، حقق كاظمة الكويتي فوزه الثاني بعدما تغلب على الميناء اليمني 113 – 81.

وتُختتم غداً منافسات الدور الأول للمجموعتين الأولى والثانية بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى شعب حضرموت اليمني مع القادسية الكويتي في المجموعة الأولى، تليها مواجهة المنامة البحريني مع الكويت الكويتي، ثم لقاء الأنطوني اللبناني مع أهلي طرابلس الليبي في المجموعة الثانية، والنصر متصدر المجموعة الأولى مع حمص الفداء السوري.