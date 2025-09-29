الإماراتي عادل خالد خامسا في "مونديال الشراع الحديث" بإيطاليا

فورميا – إيطاليا في 29 سبتمبر/ وام/ أحرز البطل الإماراتي عادل خالد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الحمرية، المركز الخامس في بطولة العالم للشراع الحديث لفئتي إلكا 6 و7، التي أقيمت في مدينة فورميا الإيطالية، خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 455 متسابقا ومتسابقة من جميع أنحاء العالم.

وحصد البولندي مارسين روداوسكي اللقب، وجاءت الإسبانية لوسيا رييس، وصيفة، والكندي إساق بوسين ثالثاً، والفرنسي أليكسيس تورنور رابعاً.

وأعرب عادل خالد، عن تطلعه إلى المشاركة في النسخة المقبلة في العاصمة اليونانية أثينا 2026، للحفاظ على نتائجه المميزة، خاصة بعد فوزه ببرونزية عام 2022 في المكسيك، وفضية وبرونزية عام 2023 في تايلاند، وبرونزية عام 2024 في أستراليا.