عمر الدرعي: برنامج "تدريب الأئمة والخطباء" يعزز قدرات الكوادر الدينية المواطنة

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن برنامج "تدريب الأئمة والخطباء"، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يهدف إلى تخريج أئمة يتمتعون بالكفاءة العلمية والقدرة الخطابية العالية، بما يؤهلهم للقيام بمسؤوليات الإمامة والخطابة بروح الحكمة والاعتدال والتسامح، والالتزام بالهوية الوطنية للخطاب الديني في دولة الإمارات القائم على قيم الرحمة والسلام والعلم والمواطنة والانفتاح على الثقافات والتعايش مع مكونات المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث التقى بمنتسبي برنامج تدريب الأئمة والخطباء وطلبة الدراسات الإسلامية المستفيدين من منح الهيئة، بحضور سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة.

وقال معاليه، خلال الزيارة إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تأهيل وتطوير الكوادر الدينية المواطنة وتعزيز قدراتهم المعرفية والفكرية بما يخدم الوطن، موجها الأئمة والخطباء المنتسبين للبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة التي تقدمها لهم الجامعة للارتقاء بمهاراتهم الوظيفية.

كما اطلع معاليه على المسيرة الأكاديمية للطلبة في برنامج منح الدراسات الإسلامية الذي تقدمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ، مشيداً بجهود الطاقم الأكاديمي، مؤكداً أهمية إعداد الكوادر الشرعية وتعزيز دورهم في توعية المجتمع برسالة الإسلام السمحة والقيم المجتمعية النبيلة.