الإمارات تشارك في جولتي الصين ببطولة العالم لفورمولا 1

دبي في 29 سبتمبر/وام/أعلن فريق فيكتوري اكتمال جاهزيته للمشاركة في الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم "فورمولا 1" للزوارق السريعة، المقررتين في الصين، حيث تنطلق المرحلة الثانية في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، تليها المرحلة الثالثة في مدينة زينجزو من 10 إلى 12 من الشهر ذاته.

ويترأس البعثة خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم كلا من محمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وأحمد السميطي مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، إلى جانب المتسابقين أليك ويكستروم وشون تورنتي.

ويسعى الفريق إلى مواصلة زخمه بعد الأداء القوي الذي قدمه في الجولة الأولى التي أقيمت في إندونيسيا، وأنهاها في المركز الثاني بالترتيب العام للفرق برصيد 34 نقطة، فيما حل متسابقه أليك ويكستروم وصيفاً في الترتيب الفردي برصيد 24 نقطة، وجاء زميله شون تورنتي سابعاً برصيد 10 نقاط.

ودخل الفريق أجواء المنافسات بعد سلسلة من التحضيرات والتجارب الفنية، مع تركيز خاص على جميع مراحل البطولة، من سباقات السرعة وأفضل زمن والتجارب الحرة وصولاً إلى السباق الرئيسي، بطموح تحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من النقاط لمواصلة المنافسة بقوة على ألقاب الجولات واللقب العام للموسم.

وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال التحضيرات لخوض غمار الجولتين للتواجد على منصات التتويج والفوز بالألقاب، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون قوية بالنظر إلى الفرق المشاركة، معربا عن ثقته في قدرات الفريق لمواصلة الإنجازات التي ارتبطت دائماً باسم فيكتوري كعلامة إماراتية بارزة تنطلق من دبي إلى العالمية.

كما يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في الجولتين نفسهما بالمتسابقين منصور المنصوري وزميله السويدي إريك ستارك، ويترأس البعثة ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد ثاني القمزي، مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن جولتي الصين تمثلان محطة مفصلية للمنافسة على مراكز متقدمة، لتعويض البداية غير الموفقة في إندونيسيا، معرباً عن تقديره لدعم واهتمام الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لمسيرة الفريق، ومشاركته في الفعاليات الدولية.