المهر "حصيف" يحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

وراسو في 29 سبتمبر/ وام/ أحرز المهر "حصيف" بشعار "وذنان ريسنغ"، لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في محطته البولندية، ضمن الجولة الأوروبية الرابعة عشرة والختامية، أمس على "مضمار سلوزويك" في العاصمة وارسو، بحضور 20 ألف متفرج.

واختتمت بطولة بولندا فعاليات القارة الأوروبية في النسخة الثانية والثلاثين، إذ تضمنت 11 محطة كبرى في كل من فرنسا، وإيطاليا، والسويد، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، وبلجيكا، وتركيا، وبريطانيا، وروسيا.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء مكانة الخيل العربي في مختلف دول العالم، وتشجيع اقتنائه وتربيته عبر سباقات متطورة، تسهم في دعم الملاك والمربين، وتعزز من حضور الخيل العربي في أرقى وأهم السباقات العالمية.

وتمكن المهر “حصيف” ‘المرتجز × غزوة بنت زوام‘، بإشراف المدرب داميان دو واتريغون، وقيادة الفارس فالح بوغنيم، من إحراز الفوز محققاً 2:12.80 دقيقة بعد أداء مميز في السباق لمسافة 2000 متر عشبي ضمن الفئة الثالثة، بمشاركة 15 خيلاً تمثل نخبة مرابط أوروبا وبولندا، وإجمالي جوائزه 200 ألف يورو، وتعد الأكبر في تاريخ سباقات الخيل العربي في بولندا.

وجاء ثانيا المهر “كاترين دي غزال” ‘غزوان × كارابوس دي غزال بنت منجز‘ للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس مايكل فورست، وثالثاً “باور بولت” ‘المرتجز × أوليا دو لوب بنت كربلاء‘ للمالك رافال بلاتيك، بإشراف المدربة فان دين بوس كاترين وقيادة الفارس مارين.

وشهد السباق سعادة محمد أحمد الحربي سفير الدولة لدى بولندا، والأمير يان لوبوميرسكي لانكورونسكي الرئيس الفخري لمضمار سلوزويك، وفيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومحمد السويدي ممثل مربط "وذنان ريسنغ".

وتوجه سعادة مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه المستمر لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وأضاف أن هذه الفعاليات رسّخت مكانتها في أعلى المراتب العالمية بفضل رؤية سموه، مشيراً إلى النجاحات الكبيرة لمحطة بولندا التي اختتمت أجندة فعاليات أوروبا لعام 2025، والحضور الجماهيري الكبير، معربا عن تقديره لإدارة مضمار "سلوزويك" على جهودها التنظيمية المميزة.