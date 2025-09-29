مركز "إرادة" يطلق هويته المؤسسية الجديدة

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، عن إطلاق هويته المؤسسية والمرئية الجديدة، وذلك في إطار تحديث شامل يواكب تطلعاته المستقبلية، ويجسد التزامه بدعم تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، بما فيها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وذلك في خطوة نوعية تعكس التزامه المستمر في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية شاملة .

وتعكس الهوية الجديدة رؤية المركز ورسالة عمله في دعم وتمكين أصحاب الإرادة خلال رحلة التعافي، إذ يساند التلاحم المجتمعي وفق القيم الإنسانية والإماراتية المشتركة، ويؤكد التزامه المؤسسي بالتميز وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال سعادة محمد عبدالله فلكناز، رئيس مجلس إدارة مركز "إرادة"، بهذه المناسبة، إن المركز سيركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير شراكاته، وتوسيع نطاق خدماته لتكون أكثر شمولاً وتأثيراً، مع طموحه ليكون مرجعاً إقليمياً في مجال علاج الإدمان، ومصدر إلهام للمرضى وأسرهم للأمل بالتعافي نحو حياة أفضل.

ويعكس التجديد البصري القيم الأساسية للمركز والتي تشمل: العناية، والخصوصية، والتسامح، ويُجسد التصميم الجديد للشعار التطور المستمر نحو التفاؤل والإشراق، والالتزام برسالته الإنسانية والإستراتيجية.

وترتكز الهوية الجديدة على مفاهيم الاستدامة، لتكون أساساً متيناً يمكن البناء عليه في تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية، وجذب المزيد من المستفيدين إلى برامج التعافي.

كما تجسد مهام المركز بما فيها توفير بيئة علاجية أكثر قبولًا وتفهماً، وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطواتهم الأولى في طريق العلاج دون تردد أو خجل، وتحفيز الأسر والمجتمع على مساندتهم في رحلة التعافي.