نادي الفجيرة للفنون القتالية يتصدر كأس الإمارات للمبارزة

دبي في 29 سبتمبر/وام/توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة كأس الإمارات الأولى للمبارزة للفئات العمرية تحت 10 و12 و14 و20 سنة التي افتتحت الموسم المحلي الجديد وشهدت مشاركة قياسية تجاوزت 240 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة وعدد من الفرق الخليجية، وذلك بصالة المزهر الرياضية في دبي. وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية 18 ميدالية ذهبية تصدر بها جدول الترتيب العام، فيما جاءت أكاديمية MKFA في المركز الثاني برصيد ميداليتين ذهبيتين.

وتقاسمت أندية الشارقة لرياضة المرأة، والشارقة الرياضي، وأبوظبي للمبارزة، والنصر السعودي، المركز الثالث بميدالية ذهبية لكل منها.

يأتي إدراج الفئات العمرية الصغيرة (تحت 10 و12 و14 سنة) ضمن خطة اتحاد الإمارات للمبارزة الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الواعدة منذ سن مبكرة.

شهد مراسم تتويج الفائزين عقب ختام المنافسات كل من موسى البلوشي ولطيفة الحوسني وعلي الكندي أعضاء مجلس إدارة اتحاد المبارزة، بحضور حمدة القبيسي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة.

تُعد هذه البطولة .. الأولى ضمن عشر بطولات محلية مدرجة في أجندة الاتحاد للموسم الرياضي 2025-2026، في وقت يستعد فيه المنتخب الوطني لخوض أكثر من 35 مشاركة دولية خلال الموسم، ما يعكس طموح الاتحاد في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويات كافة.