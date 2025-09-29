"مركز أبوظبي للغة العربية" يطلق برنامج "ورقة وقلم" لدعم القراءة المستدامة

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام / أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، برنامج "ورقة وقلم" بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، انسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية في المجتمع، وتجسيد حضورها في المشهدين الإعلامي والثقافي، وذلك ضمن رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تكريس مكانة اللغة بوصفها ركيزة للهوية الوطنية، ومنطلقاً أساسياً للتنمية المعرفية المستدامة.

يأتي البرنامج في سياق الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي أطلقها المركز تماشياً مع إعلان العام 2025 "عام المجتمع"، والتي تواصل جهودها على مدار العام لترسيخ القراءة عادة يومية، وتعزيز حضور اللغة العربية في وجدان الأجيال الجديدة.

تقدم البرنامج الإعلامية رانيا يونس بصيغتين إذاعية ومرئية، ويُبث يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر إذاعة "ستار إف إم"، إلى جانب نشر حلقاته المرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي للمركز وشبكة أبوظبي للإعلام، بما يضمن وصوله إلى شرائح واسعة من الجمهور.

يتميز البرنامج بجمعه بين الطابع التعليمي والأسلوب التفاعلي، ويسلط الضوء على الأخطاء الشائعة في استخدام اللغة العربية، موفراً مادة معرفية مبسطة تعزز الوعي اللغوي في الحياة اليومية، وتشجع مختلف الفئات العمرية على تبنّي استخدام اللغة بشكل سليم.

ويقوم البرنامج على نهج متوازن يجمع بين المعلومة الدقيقة والأسلوب المبسط القريب من المتلقي، ليغدو جسراً يصل بين الثقافة والوسائط الإعلامية الحديثة، ومكملاً للفعاليات القرائية والأنشطة التعليمية التي ينظمها المركز ضمن حملته المجتمعية ويأتي امتداداً لجهود المركز في تعزيز أواصر الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية، والتعاون معها في إطلاق مبادرات معرفية مستدامة تسهم في ترسيخ حضور اللغة العربية بين مختلف فئات المجتمع.

يعكس "ورقة وقلم" التزام مركز أبوظبي للغة العربية بتطوير أدوات معرفية مبتكرة تسهم في ترسيخ الثقافة اللغوية لدى المجتمع، وتفتح المجال أمام مبادرات مستقبلية تواكب متطلبات العصر، مجسداً مكانة إمارة أبوظبي مركزاً للثقافة المستدامة، ودور دولة الإمارات الرائد في نشر المعرفة، وتمكين الأجيال بأدوات الفكر واللغة لبناء المستقبل.