"منتخب الجودو” يشارك في 20 نزالاً مع نظيره الإيطالي بروما خلال أكتوبر ونوفمبر

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ يستعد منتخب الجودو لخوض 20 نزالاً مع نظيره الإيطالي، ضمن فئتي الرجال والسيدات في العاصمة روما، خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى مطلع نوفمبر المقبلين.

وأكد اتحاد الجودو في بيان اليوم، أن النزالات المقررة للمنتخب تعد محطة نوعية قبل مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، وبطولة أبوظبي "جراند سلام"، من 27 إلى 29 من الشهر نفسه.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن فوز المنتخب بفضية وبرونزية بطولة "جراند برى" بالصين مؤخراً، محطة نوعية، ومحصلة مهمة، لاستراتيجية التطوير واكتشاف المواهب، وتأسيس عناصر واعدة تمتلك القدرات التنافسية، مشيداً في الوقت نفسه بالمستويات المميزة لأبطال المنتخب في البطولة.

ونوه رئيس الاتحاد إلى تواصل برنامج الإعداد المتكامل للمنتخب خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الإنجازات الدولية، ابتداء من ألعاب التضامن الإسلامي، وصولاً إلى أبوظبي “ جراند سلام”.