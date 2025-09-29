مجلس قيادات "مالية عجمان" يعقد اجتماعه الـ3 لعام 2025

عجمان في 29 سبتمبر/وام/ عقدت دائرة المالية في عجمان اجتماع مجلس قياداتها الدوري الثالث لعام 2025 برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس الدائرة وحضور سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، وعدد من مدراء الإدارات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأداء المالي وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة في الإمارة.

تضمن جدول الأعمال مناقشة توصيات الاجتماع السابق، ومتابعة تطورات المشاريع حتى الربع الثاني، واستعراض التوجهات الاستراتيجية وخطط التطوير للمرحلة المقبلة بما يدعم تحقيق رؤية الإمارة في بناء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة تعزز تنافسية عجمان محلياً وعالمياً.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات في مجال المخاطر وتطبيق خطة التدقيق الداخلي للعام الجاري، فضلاً عن استعراض الأداء المالي لموازنة النفقات للربع الثاني 2025 والاطار الاستراتيجي المعتمد للدائرة.

واستعرض الاجتماع إنجازات الدائرة، حيث تسلّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عددا من دروع الجوائز العالمية، تقديرا لدعمه المستمر لمسيرة التميز المؤسسي والابتكار الحكومي على مستوى الإمارة.

كانت الدائرة قد حققت خلال الفترة الماضية إنجازات نوعية بحصولها على جائزة أفضل فريق عمل مشروع ضمن جوائز أفضل الأعمال البريطانية عن مشروع "نظام موارد – السحابي"، الذي يُعد منصة متكاملة لدعم الجهات الحكومية في المجالات المالية والموارد البشرية والمشتريات.

وحازت الدائرة الجائزة الذهبية لأفضل موقع إلكتروني من جوائز التميز العالمي عن مشروع "منصة توريد" المخصّصة لتسجيل وتأهيل الموردين، بما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الشراء الحكومية.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن اعتزازه بهذه الإنجازات، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود الارتقاء بالعمل المؤسسي وفق أفضل المعايير العالمية.

وعبرعن الفخر بما تحققه دائرة المالية من إنجازات تعكس التزامها الراسخ بالتميز والابتكار مؤكدا الحرص على مواصلة دعم هذه الجهود لضمان تحقيق أفضل الممارسات المالية والإدارية، وتعزيز مكانة عجمان مركزا رائدا في الأداء المالي الحكومي المستدام.

من جانبه، قال سعادة مروان آل علي إن اجتماع مجلس القيادات يعد محطة محورية لمتابعة المشاريع، وتقييم الأداء المالي، وتعزيز الحوكمة ويترجم حرص الدائرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة

وأشارإلى التزام الدائرة برؤية القيادة الرشيدة في تبنّي أحدث الحلول الرقمية الداعمة للتحول الذكي من أجل بناء حكومة مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة في عجمان.

ونوّه إلى أن الإنجازات التي حققتها الدائرة تعكس جهود فرق العمل المبدعة في الدائرة وتفانيها في العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتحقيق تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر تميُّزاً وابتكاراً.



