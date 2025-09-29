محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي

دبي في 29 سبتمبر/وام/ قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة فاطمة بنت سعيد محمد الكندي وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

