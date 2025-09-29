"أميركية الشارقة" تسجل براءة اختراع بأميركا لـ "نظام خرسانة مبتكر يدعم البنية التحتية والمدن الذكية"

الشارقة في 29 سبتمبر /وام/ أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة عن تسجيل براءة اختراع جديدة في الولايات المتحدة لابتكار هندسي يُعد الأول من نوعه، يتمثل في نظام إنشائي خرساني موصل للكهرباء مسبق الصب، يجمع بين القوة الإنشائية والقدرة على حماية البنية التحتية الحيوية من الاضطرابات الكهرومغناطيسية، مما يعزز مرونة المنشآت ويواكب رؤية دولة الإمارات للمدن الذكية والتنمية المستدامة.

حصل الابتكار على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي وتم تطويره بالتعاون بين خبراء من قسمَي الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية في الجامعة ويتيح تحويل الخرسانة إلى عنصر فعّال في الحماية من التأثيرات الكهرومغناطيسية، دون الحاجة إلى استخدام حلول تقليدية كالأسلاك أو الهياكل المعدنية.

يغطي الابتكار خصائص تصميمية متقدمة للألواح الخرسانية مسبقة الصب، تعمل على تقليل تسرب الموجات الكهرومغناطيسية عبر الفواصل والزوايا، ما يجعلها مثالية لحماية المرافق الحيوية مثل محطات الطاقة، ومراكز البيانات، ومحطات الاتصالات.

وأكد الدكتور شريف يحيى، أستاذ الهندسة المدنية والمخترع الرئيس، أن هذه البراءة تمثل "نقطة تحول في تصورنا للبنية التحتية الحديثة، إذ تنقل الخرسانة من مادة إنشائية تقليدية إلى عنصر وقائي بحد ذاته، يدعم بناء منشآت أكثر ذكاءً وأمانًا، بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات لمئوية 2071 والحياد المناخي 2050".

من جانبه، أوضح الدكتور ناصر قدومي، أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة المخترع المشارك، أن تصميم النظام الخرساني المبتكر اعتمد على نتائج أبحاث مخبرية تم تحويلها إلى معايير هندسية قابلة للتطبيق الفوري في المشاريع الإنشائية، ما يوفر حماية مدمجة وفعالة للمنشآت الحساسة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور ليم نغوين، الأستاذ بجامعة نبراسكا – لينكولن والباحث المشارك، إن هذا النوع من الابتكار "يُعيد تعريف منهجية التصميم الإنشائي، حيث تتحول الحماية من خاصية إضافية إلى عنصر جوهري داخل النظام البنائي".

وقد خضعت التقنية لاختبارات كاملة داخل منشأة تجريبية ضمن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث أثبتت الألواح الخرسانية الموصلة فعاليتها العالية في توفير الحماية الكهرومغناطيسية، في خطوة تمهد لتوسيع نطاق استخدامها عبر شراكات صناعية قائمة مع منتجي الخرسانة مسبقة الصب.

يُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، ويعكس مكانتها بوصفها مركزا بحثيا متقدما يعمل على تطوير حلول علمية تطبيقية تلبي احتياجات المجتمعات المستقبلية وتدعم رؤية دولة الإمارات في الابتكار والريادة الهندسية.