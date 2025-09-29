"محمد بن راشد للمعرفة":الترجمة جسر بين الحضارات

دبي في 29 سبتمبر/وام/ قال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إن"اليوم العالمي للترجمة"مناسبة دولية للاحتفاء بدور الترجمة بوصفها جسرا حيويا يربط بين الحضارات ويعزز التفاهم الإنساني وينقل المعارف والتجارب عبر اللغات بما يسهم في بناء عالم أكثر تعاونا وترابطا مؤكدا أن الترجمة لم تعد مجرد وسيلة لنقل النصوص بل أضحت قوة معرفية تفتح آفاقا جديدة للتواصل والابتكار وتمكن الشعوب من التلاقي على أرضية من الحوار والانفتاح الفعال.

وأضاف سعادته في تصريح له بهذه المناسبة أنه انطلاقا من رؤية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نولي الترجمة مكانة محورية ضمن جهودنا الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية لغة علم وفكر وإبداع وإغناء المكتبة العربية بأحدث الإصدارات العالمية بما يعزز قدرات منطقتنا على إنتاج المعرفة وتوظيفها في التنمية والتقدم مشير إلى إطلاق المؤسسة عددا من المبادرات النوعية في مقدمتها "برنامج دبي الدولي للكتابة" الذي يعد منصة رائدة لدعم المواهب في مجالات التأليف والترجمة من خلال ورش عمل احترافية يقودها خبراء متخصصون تُمكّن المشاركين من صقل مهاراتهم وتزودهم بخبرات عملية تتيح لهم ترجمة أعمال رصينة في مجالات الأدب والعلوم والمعرفة .

وأوضح أن البرنامج أثمر تخريج مترجمين محترفين أسهموا بجدارة في رفد المشهد المعرفي العربي بإبداعات قيمة في مختلف القطاعات إلى جانب نادي الترجمة التابع للبرنامج الذي يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من المترجمين الشباب عبر منصه عربية لتبادل الخبرات والمعرفة وتمكين هذة الكفاءات وتطوير قدراتها.

وتوجه بتحية تقدير إلى جميع المترجمين الذين ساهموا في نقل الأفكار والمعارف بين الحضارات .. مؤكدا التزام المؤسسة بمواصلة رعاية مشروعات الترجمة وتمكين الكفاءات الشابة للمساهمة في إعداد جيل قادر على قيادة هذا المجال إيمانا بأن الترجمة تمثل عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وبوابةً رئيسة نحو مستقبل أكثر إشراقا للمعرفة العربية.