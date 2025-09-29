الشارقة يواجه السد وشباب الأهلي يلتقي الاتحاد غدا في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدوحة - جدة في 29 سبتمبر/وام/ يلتقي فريقا الشارقة وشباب الأهلي غدا مع كل من السد القطري، والاتحاد السعودي على الترتيب ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

في المباراة الأولى يحل الشارقة ضيفا على السد القطري في استاد جاسم بن حمد بالدوحة الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

ويدخل فريق الشارقة اللقاء مدعما بفوزه على الغرافة القطري 4-3 في الجولة الأولى من البطولة القارية، بعد أن سجل هدفين في الوقت القاتل تمكن من خلالهما من حسم اللقاء.

ويتطلع الشارقة إلى تأكيد تفوقه القاري رغم التعثر المحلي، إذ خسر مباراته الأخيرة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل 1-2.

ويحتاج الشارقة حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2، والذي أعلن أمس عن ضم الفنزويلي ساؤول غواريرابا قادماً من نادي إف ك سوشي الروسي إلى تأكيد تفوقه في البطولة القارية من أجل الوصول إلى أبعد نقطة والتأهل إلى الدور المقبل.

وحسب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لم يخسر السد أمام الشارقة في لقائين سابقين كما أنه لم يخسرأيضاً في آخر 16 مواجهة له مع فرق إماراتية في دوري أبطال آسيا (7 انتصارات و9 تعادلات).

من جانبه يحل شباب الأهلي ضيفا على الاتحاد السعودي الساعة 10:15 مساء بتوقيت الإمارات في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة هي الأولى بينهما (حسب الاتحاد الآسيوي) إذ يطمح شباب الأهلي إلى الفوز الأول بالبطولة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام تراكتور الإيراني 1-1، في حين يتطلع الاتحاد السعودي إلى الفوز الأول بعد الخسارة أمام الوحدة الأسبوع الماضي 1-2 في استاد آل نهيان.

ويخوض الاتحاد السعودي اللقاء الأول له دون مدربه الفرنسي لوران بلان الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة أمام النصر في الدوري السعودي يوم الجمعة الماضي.

ويتصدر الأهلي السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كل من الشارقة والهلال والوحدة، مقابل نقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور، في حين لا يزال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خالياً من النقاط.