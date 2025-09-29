أكاديمية NBA تختتم فعالياتها قبل انطلاقة منافسات الدوري الأمريكي في أبوظبي

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ اختتمت أكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA فعالياتها التي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي بمشاركة نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وذلك قبل أيام من انطلاقة منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة المقررة في أبوظبي من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.

أقيمت الفعاليات بمشاركة 4 أكاديميات شبابية ضمت نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم وهي أكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية الأفريقية (السنغال)، وأكاديمية "أي إم جي أسيندر إيليت" الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد "بول فرانس باسكت بول" ( فرنسا)، ومركز التميز لكرة السلة (أستراليا).

وتنافس اللاعبون أمام مدربي "إن سي أي أي" (NCAA) ومكتشفي مواهب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية وممثليها.