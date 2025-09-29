الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ورشة تعريفية بشرطة الشارقة

الشارقة في 29 سبتمبر/وام/ نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تعريفية بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى مد جسور التعاون مع الجهات الشرطية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

شارك في الورشة وفد من الهيئة برئاسة سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمينها العام وتناولت مهام الهيئة المستقلة في رصد وحماية حقوق الإنسان وأبرزت أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والشرطية في دعم الجهود المشتركة لتعزيز القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة.

وقام وفد الهيئة بجولة ميدانية شملت عدداً من مرافق القيادة العامة لشرطة الشارقة ، اطلع خلالها على أبرز الممارسات المعتمدة في خدمة المجتمع، وآليات حماية حقوق الإنسان أثناء تنفيذ المهام الشرطية.