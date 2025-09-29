"مجلس الشارقة الرياضي" يناقش تحضيرات كأس العالم للريشة الطائرة

الشارقة في 29 سبتمبر/وام/ ناقش مجلس الشارقة الرياضي أبرز الملفات الرياضية المدرجة على أجندة المرحلة المقبلة وفي مقدمتها التحضيرات النهائية لاستضافة بطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء لأول مرة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل بمدينة خورفكان.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الدوري الذي ترأسه سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس بحضور أعضاء مجلس الإدارة، تقريرًا شاملاً حول جاهزية الفرق التنظيمية والفنية، وسير الأعمال التحضيرية وأعطى الضوء الأخضر لإطلاق الحملة الترويجية الرسمية للبطولة، واعتمد جميع المتطلبات اللوجستية يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من سمعة الإمارات الرائدة في استضافة البطولات العالمية.

ناقش الاجتماع - الذي عقد بمقر المجلس - أجندة الموسم الرياضي الحالي، بما في ذلك التحضير للفعاليات الرياضية الكبرى المرتقبة وعلى رأسها النسخة السادسة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، والنسخة الحادية عشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية المزمع تنظيمها في يناير 2026.

وتطرق الاجتماع إلى الحوار الاستراتيجي للمجلس بعد مرور خمس سنوات على إطلاقه والتقييم المستمر للمبادرات الحالية وآليات تطوير الأداء الرياضي وأشاد بحفل تكريم الفائزين في النسخة الأولى من برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، الذي أُقيم في يوليو الماضي، احتفاءً بالإنجازات الفردية والمؤسسية في القطاع الرياضي بالإمارة.

وفي سياق دعم المبادرات المجتمعية، قرر المجلس تشكيل فريق عمل برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحمن الياسي، وعضوية سعادة كلثم عبيد المطروشي للتنسيق مع بلدية الشارقة ودائرة شؤون الضواحي والقرى، لتفعيل برنامج استثمار حدائق الإمارة، وتحويلها إلى بيئات رياضية مفتوحة تخدم مختلف فئات المجتمع.