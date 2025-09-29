“صحة” تحتفي بـ"اليوم العالمي للقلب" بالتعاون مع نادي العين

العين في 29 سبتمبر/وام/ احتفت شركة صحة، التابعة لمجموعة "بيورهيلث" أكبر مجموعة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي باليوم العالمي للقلب، الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار “لا تفوّت أي لحظة”.

يأتي هذا التعاون ضمن مبادرات عام المجتمع، التي تسعى من خلالها “صحة” إلى تعزيز الشراكات المجتمعية الهادفة، ونشر الوعي الصحي، وترسيخ ثقافة الوقاية من أمراض القلب بين أفراد المجتمع.

تتضمن المبادرة تنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية والصحية، التي تُسلط الضوء على أهمية اتباع أنماط حياة صحية، مثل التغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والابتعاد عن عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على صحة القلب، وتحسين جودة الحياة للأفراد.

وأكدت دكتورة حمدة النيادي - مدير التسويق والاتصال الموسسي في شركة "صحة” أن هذه المبادرة تعكس التزامها المتواصل بدعم الصحة العامة، من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المجتمعية، مشيرة إلى أن الشراكة مع ناد رياضي بحجم نادي العين خطوة استراتيجية للوصول إلى فئات أوسع من المجتمع خاصة فئة الشباب.

من جانبه رحب نادي العين الرياضي الثقافي بهذا التعاون وأكد أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الرياضي والصحي لنشر الوعي، وتعزيز ثقافة الصحة الوقائية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لجعل المجتمع أكثر صحة واستدامة.

وفي هذه المناسبة دعت شركة “صحة” جميع أفراد المجتمع إلى جعل اليوم العالمي للقلب نقطة انطلاق نحو أسلوب حياة أكثر نشاطًا وصحة.