"الإمارات للإفتاء" ينظم ندوة حول زكاة التمور أول أكتوبر

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ ينظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ندوة علمية بعنوان «زكاة التمور: أحكام إفتائية وجهود وطنية… رؤى استشرافية حضارية» وذلك بمشاركة الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وعدد من الجهات الوطنية المعنية وذلك يوم الأربعاء المقبل بحديقة المواسم بالسمحة.

تأتي الندوة ضمن مبادرات المجلس في إطار «عام المجتمع» وتزامنًا مع فعاليات خِراف التمور 2025 وذلك في سياق جهود وطنية تهدف إلى تطوير المنظومة الإفتائية، وتعزيز التكامل بين القيم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدًا على توجه الدولة إلى دمج الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات المقدمة للمجتمع.

تناقش الندوة القضايا الفقهية المستجدة في زكاة التمور، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأحكامها وقيمها، إلى جانب إبراز الجهود الوطنية في الاستدامة الزراعية والغذائية وتسليط الضوء على محددات الحوكمة الإفتائية المنضبطة التي يعتمدها المجلس في إصدار الفتاوى، بما يواكب الواقع ويعزّز أثر الزكاة في التنمية.