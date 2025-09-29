"الفجيرة للفنون القتالية" يتصدر فئتي الرجال والناشئات في "دولية أبوظبي للجودو"

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية منافسات بطولة أبوظبي الدولية للجودو، لفئتي الرجال والناشئات في جولتها الختامية أمس، بصالة اتحاد الإمارات للجودو في بني ياس، بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.

وأحرز لاعبو الفجيرة للفنون القتالية 14 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين، و8 برونزيات، وجاء وصيفاً نادي كلباء برصيد 9 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، وثالثاً نادي خورفكان برصيد 4 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزيتين.

وهيمنت لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية أيضا على صدارة منافسات فئة الناشئات، برصيد 4 ذهبيات فيما حقق نادي كلباء لرياضة المرأة المركز الثاني بذهبيتين.