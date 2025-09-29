"مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني" و"مؤسسة غيتس" تنظمان فعالية (Goalkeepers) في أبوظبي 8 ديسمبر

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ أعلنت“مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني ”و"مؤسسة غيتس" عن توحيد جهودهما لتنظيم نسخة خاصة من فعالية (Goalkeepers) في أبوظبي الفعالية الرائدة التي تجمع شركاء من مختلف أنحاء العالم يوحدهم الطموح المشترك لتحقيق الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.

تجمع الفعالية طيفا متنوعاً من صنّاع التغيير الذين يطوّرون أفكاراً جديدة ويقودون جهوداً مبتكرة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية وتعد هذه المرة الأولى التي تُقام فيها “مبادرة مناصرو الأهداف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقالت سعادة الدكتورة شما خليفة المزروعي، المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني:"تمثّل فعالية (Goalkeepers)- أبوظبي لحظة للاحتفاء بما تحمله الإمكانات البشرية من آفاق واعدة، وتسليط الضوء على الأفكار والأفراد الذين يعملون على تحسين حياة الناس على نطاق واسع فمن خلال المشاركة في استضافة هذه الفعالية، نؤكد التزام مؤسستنا بالاستثمار في الإمكانات والفرص البشرية والدور الريادي لدولة الإمارات في بناء مستقبل أكثر صحة وإشراقاً للجميع".

من جانبه، قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس: "يسرّني أن تُقام فعالية (Goalkeepers) للمرة الأولى في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل .. نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني والتي يعكس التزامها الراسخ بصحة الأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية إسهاماً حقيقياً في إنقاذ ملايين الأرواح وسنعمل معاً على إحياء روح (Goalkeepers) في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة التقدم في التصدي لبعضٍ من أكثر التحديات الملحة على مستوى العالم".

كانت مؤسسة غيتس قد أطلقت مبادرة (Goalkeepers) عام 2017 لتكون منصة لشحذ الطاقات وإلهام التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية وهي خطة طموحة للتقدم وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 واعتمدتها جميع الدول الأعضاء. وتشمل هذه الأهداف سبعة عشر مجالاً تمتد من الفقر والصحة إلى القضاء على الجوع والتعليم، وتشكل التزاماً جماعياً ببناء عالم أكثر اخضراراً وعدلاً واستدامة بحلول عام 2030.

تنشر مبادرة (Goalkeepers) تقريراً سنوياً بالتزامن مع تنظيمها لفعالية خاصة إضافة إلى إدارتها لبرنامج جوائز سنوي، وتكوينها لمجتمع عالمي من الأفراد الذين يدعمون الأهداف العالمية ويقودون التغيير في مجتمعاتهم أو مجالات اهتمامهم.

تُعقد الفعالية الرئيسية لمبادرة (Goalkeepers) في نيويورك كل عام، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

تتضمن الفعالية مزيجاً من العروض الحية، والسرد القصصي الملهم، والنقاشات التفاعلية واستضافت في دوراتها السابقة متحدثين بارزين من بينهم فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، وملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمغنيَّاْن وكاتبَا الأغاني إد شيران وبونو.

وتوفر الفعالية منصة حيوية للتواصل وتأسيس شراكات جديدة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والأفكار المبتكرة التي تخدم الإنسانية جمعاء.

