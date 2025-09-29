742 مشاركة لـ 225 فارساً و361 خيلاً في افتتاحية موسم القفز الجديد

الشارقة في 29 سبتمبر / وام / حاز فرسان قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية على النصيب الأكبر بعدد مرات الفوز في منافسات افتتاحية الموسم الجديد (2025 ـ 2026) وتوجها الفارس شادي غريب بصدارة منافسة جولة التمايز على حواجز الـ140 سم في الأسبوع الأول للنسخة الـ14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز والذي اشتمل على 10 منافسات جرت على ميادين مركز الشارقة للفروسية يومي 27 و 28 سبتمبر الجاري بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ورعاية لونجين.

توّج الفائزين سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بحضور حسام زميت ممثلاً عن اتحاد الفروسية.

وفي ختام مراسم تتويج الفائزين قال سلطان اليحيائي إن الموسم الجديد طويل ويمتد إلى مطلع شهر مايو القادم وعامر بمنافسات دوري القفز والبطولات الدولية من مختلف التصنيفات والتي ينظمها عدد من أندية الفروسية في الإمارات وهو ما يحتاج من الفرسان الحفاظ على الخيل والمشاركة بها في المنافسات التي تناسب قدراتها.

وكشف عن أسماء الكثير من البطولات التي يحرص الفرسان على التأهل إليها انطلاقاً من منافسات ودوليات القفز بالإمارات منها البطولة الآسيوية الدولية للفرسان الشباب والبطولة الإسلامية في السعودية ويشارك فيها فارسان إلى أربعة فرسان من كل دولة ثم نهائي المجموعة السابعة في قطر 29 نوفمبر القادم والبطولة الآسيوية في تايلاند في نوفمبر أيضاً، إلى جانب الآسياد وبطولة العالم 2027 مما يعني ازدحام البرنامج الموسمي وحاجة الفرسان إلى معرفة احتياجات كل منها ومستوى المشاركة فيها.

وأضاف اليحيائي أن نهائي النسخة الـ13 من دوري لونجين يستضيفه نادي الشارقة للفروسية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل وهو ما يوفر فرصة المشاركة أمام جميع الفرسان ويمكن بعضهم من العودة بصحبة خيولهم بعد مشاركاتهم الدولية التي أعقبت دوليات القفز في الإمارات وذلك بالتنسيق مع الراعي الدولي لونجين وتقديراً لما يقوم به من دور مهم في نهضة وتطوّر فروسية القفز بالإمارات وهو ما يستوجب الشكر والثناء عليه.

وأوضح أن موسم القفز بالإمارات يتعبر الأقوى مع استمراريته صيفاً في الصالات المغطاة وما يحفل به الموسم الرئيسي من منافسات وبطولات، مشيراً إلى أن المنافسات المحلية لم تعد تتوقف خلال تنظيم البطولات الدولية وستستمر في منتصف الأسبوع كمنافسات تدريبية وسبق تجربتها بالموسم الماضي وسجلت نجاحاً مما شجع على الأخذ بها خلال هذا الموسم أيضاً.

وميدانياً .. أقيمت منافستان لفرسان المستوى الأول الأولى من مرحلتين خاصة على حواجز 135 سم شارك فيها 36 فارساً وفاز بمراكزها الأولى 9 فرسان من نادي الشارقة للفروسية أولهم داؤود بوزاييل مع الجواد "لامارا" والثاني شادي غريب مع "كابرنت دو مارش" والمركز الثالث ناله الفارس محمد فادي مع "شاكنتو بلو" وتجدد التنافس بين 31 فارساً في منافسة المستوى الأول بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ140 سم وانتقل منهم 9 فرسان إلى جولة التمايز وأولهم 7 فرسان من نادي الشارقة وحاز مركز الصدارة الفارس شادي غريب مع "كابرنت دو مارش" والثاني محمد أشرف عبد الله مع "فرايمور" ثم الفارس عبدالله حميد المهيري مع "هدسون دو فيانس" ثالثاً.

وفي منافستي فرسان المستوى الأول والشباب الأولى من مرحلتين خاصة على حواجز 125 سم وتنافس فيها 49 فارساً فاز بجائزة المركز الأول الفارس عبدالله حمد الكربي مع "سيمبا" من نادي الشارقة للفروسية والثانية من جولة وتمايز وشارك فيها 53 فارسا وصعد منهم 17 فارساً إلى التمايز وتصدرها الفارس أسامة الزبيبي مع "بي إي سي هوغو" من منتجع الفرسان الرياضي.

وبحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم صمم مسار منافسة المرحلتين الخاصة بمشاركة 22 فارساً من فئة (الجونيورز) وفاز الفارس علي مفرج الكربي مع "ساغا دو لاروش" من نادي الشارقة للفروسية ومن فرسان المستوى الثاني تنافس 62 فارساً وتصدرهم الفارس عمر الحاج مع "سي اس اف داي درمبر" من الشارقة ومن خيول القفز عمر 6 سنوات تنافس 22 خيلاً وفاز "أولمبيك بوي" بقيادة الفارس هشام غريب من نادي رومانو للفروسية.

وفي منافسة المرحلتين على حواجز الـ120 سم تنافس 24 فارسا من فئة (الجونيورز) وفاز الفارس صالح مفرج الكربي مع "اسبريسو" من نادي الشارقة وتنافس 62 فارساً وفارسة من فرسان المستوى الثاني وكان الفوز حليف الفارسة نوادر عمر النابودة مع "فيرست كوين" من منتجع الفرسان الرياضي ومن الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات تنافس 21 خيلاً وكان الفوز من نصيب "سيلينا 235" بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي من نادي الشارقة للفروسية.

وشارك 26 فارساً من فئة الأشبال في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ105 سم وفاز الفارس خالد أحمد المهيري مع "أورتيماك دو أباييس" من نادي الشارقة للفروسية مسجلاً قصب السبق في أول منافسة تقام بالموسم الجديد وعلى حواجز الـ115 سم تنافس 50 فارساً وفارسة من الفرسان المبتدئين الفئة المتقدمة (3) وفاز الفارس محمد شافا عبد الله مع "ليفيتا" من نادي الشارقة كما تنافس 18 خيلاً عمر 5 سنوات على حواجز الـ105 سم وفاز "إلينور" بقيادة الفارس هشام غريب من نادي رومانو للفروسية.

وعلى حواجز الـ(90 ـ 100) سم تنافس 75 فارساً وفارسة في منافسة المرحلتين الخاصة لفئة المبتدئين وفازت بجائزة المركز الأول الفارسة ليمياء راشد جمعة مع "لونيرز بي" من نادي الشارقة للفروسية وتجدد اللقاء بين 26 فارساً من فئة الأشبال في منافسة المرحلتين على حواجز الـ105 سم وحازجائزة المركز الأول الفارس زهير محمد فادي مع "سنو وايت" من نادي الشارقة للفروسي، وفازت الفارسة خولة خليل الصايغ مع "لولا سورايا" من مركز الإمارات للفروسية بجائزة المركز الأول.

وفي منافسة المرحلتين لفئة المبتدئين المتقدمة (3) على حواجز الـ115 سم من بين 45 مشاركاً و17 خيلاً من الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات تنافست في منافسة المرحلتين على حواجز الـ105 سم وفاز "إلينور" بقيادة الفارس هشام غريب من نادي رومانو للفروسية.

وعلى أرضية الميدان الخارجي اختتمت منافسات الأسبوع الأول بمنافسة المرحلتين على حواجز الـ(90 ـ 100) سم لفئة المبتدئين وتنافس فيها 77 فارساً وجاء الفوز من نصيب الفارس أحمد بكار مع "مكسيم مانو" من اسطبلات الحياة الخاصة للفروسية.