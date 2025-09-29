عبد العزيز بن حميد: استضافة عجمان معرض"بيج باد وولف للكتاب" التزام بدعم الثقافة وإثراء للحياة الفكرية

عجمان في 29 سبتمبر/وام/ أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أنّ استضافة إمارة عجمان “معرض بيج باد وولف العالمي للكتاب” تعكس التزامها بدعم الثقافة وإثراء الحياة الفكرية في الإمارة، وتجسد حرص قيادتها على ترسيخ مكانتها مركزاً للإبداع والتعليم والمعرفة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمعرض الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى، برعاية دائرة التنمية السياحية في مركز شباب عجمان، ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل واطلع فيها على ما يضمه من تشكيلة واسعة تشمل أكثر من 250 ألف كتاب في مختلف المجالات، وما يوفره من خصومات تصل إلى 90%، لتشجيع جميع فئات المجتمع على القراءة واقتناء الكتب.

وشدّد على أنّ القراءة قيمة مجتمعية أساسية يجب تعزيزها بين الأجيال وفئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أنّ معرض "بيج باد وولف" العالمي للكتاب يشكل منصة مهمة لنشر الثقافة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع على مصادر معرفية متنوعة.

وقال إنّ دائرة التنمية السياحية في عجمان تولي اهتماماً كبيراً بدعم مثل هذه المبادرات والفعاليات، إيماناً بدورها في بناء مجتمع واعٍ ومبدع يخدم نفسه ومجتمعه ووطنه.

يذكر أنّ المعرض يقام بالتعاون مع حكومة عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وبشراكة إستراتيجية مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، ومركز شباب عجمان، بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزا ثقافيا وتعليميا بارزاعلى مستوى الدولة والمنطقة.

يستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 9 مساء، ويقدم تجربة معرفية مميزة تشمل كتب الأدب والخيال والعلوم والتنمية الذاتية وكتب الأطفال، وسط إقبال واسع من العائلات والطلاب والمهتمين بالقراءة.

ويشكل معرض "بيج باد وولف" للكتاب فرصة ثقافية رائدة، تتيح للزوار اقتناء إصدارات متنوعة بأسعار تنافسية، ضمن أجواء مميزة تحتفي بالمعرفة وتعيد للقراءة مكانتها ركيزة أساسية للتواصل والإبداع والتنمية الفكرية.