نجوم جولة "دي بي ورلد" يقودون "فريق أوروبا" للفوز بـ "كأس رايدر للجولف"

نيويورك في 29 سبتمبر/وام/ قاد لاعبو جولة دي بي ورلد للجولف، فريق أوروبا للفوز بكأس رايدر للجولف للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد تغلبه على فريق الولايات المتحدة الأميركية في البطولة التي تعد الأهم والأشهر في رياضة الجولف بين القارتين، وتقام كل عامين منذ 98 عاماً.

فقد قاد النجم روري ماكلروي، متصدر تصنيف "السباق إلى دبي"، الفريق الأوروبي لتحقيق الفوز بنتيجة 15 – 13، في ختام المواجهات الفردية والثنائية الـ28 التي استمرت ثلاثة أيام على ملعب بيثبيج بلاك في نيويورك، معقل الفريق الأميركي.

يعد هذا الانتصار الأول لأوروبا خارج أرضها منذ 13 عاماً، بعدما نجح الفريق في التصدي لمحاولة عودة الفريق الأميركي في اليوم الأخير وسط حضور جماهيري ضخم.

وتسلم لوك دونالد، قائد الفريق، الكأس إلى جانب زملائه ليصبح ثاني قائد أوروبي يحقق الفوز مرتين متتاليتين.

ضم فريق أوروبا عدداً من أبرز نجوم جولة دي بي ورلد، منهم روري ماكلروي الفائز بلقب "السباق إلى دبي" 6 مرات، وتومي فليتوود المقيم في الإمارات، ومات فيتزباتريك، وشين لوري، وتيريل هاتون، إلى جانب جون رام، وروبرت ماكنتاير، وراسموس هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وسيب شتراكا، وجاستن روز، وجميعهم حققوا إنجازات لافتة في البطولات العالمية والإماراتية.