"نرعاهم بقلوبنا" مبادرة لدعم مرضى القلب الصغار وأسرهم برأس الخيمة

رأس الخيمة في 29 سبتمبر/وام/ أطلقت جمعية بسمة الإمارات في رأس الخيمة بالتعاون مع مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله في الإمارة، برنامجا تدريبيا يستهدف دعم ورعاية مرضى القلب من الأطفال وأسرهم، عبر تعزيز مهاراتهم في الإنعاش القلبي الرئوي "CPR"، تحت شعار "نرعاهم بقلوبنا".

حظر الفعالية 15 من أسر المرضى الصغار، لتأهيليها للتعامل مع أطفالها، المصابين بأمراض القلب، في إطار جهود الجمعية المتواصلة لدعم المرضى وتوعيتهم.

يندرج البرنامج، الذي احتضنه مقر جمعية بسمة الإمارات بمنطقة المعمورة في رأس الخيمة ضمن المبادرات الصحية والتثقيفية والبرامج، التي تتبناها الجمعية وتهدف إلى تعزيز جودة حياة المرضى ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الرعاية الصحية الذاتية.

وأشادت مهرة صراي رئيسة مجلس إدارة "بسمة الإمارات" في كلمتها خلال البرنامج التأهيلي بقوة وعزيمة الأسر والأطفال المشاركين وإرادتهم الراسخة في مواجهة التحديات الصحية، موضحة أن البرنامج جاء ضمن سلسلة من البرامج التوعوية والتدريبية، الهادفة إلى تقديم الدعم النفسي والمعرفي لفئة الأطفال المصابين بأمراض مزمنة وأسرهم.

وأشاد المشاركون بأهمية البرنامج ووصفوه بأنه يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز ثقة المرضى الأطفال في التعامل مع الظروف الصحية الطارئة.