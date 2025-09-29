دبي للثقافة: الترجمة جسر للتواصل الثقافي

دبي في 30 سبتمبر/وام/ أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن الترجمة تمثل أداة محورية في تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة وتوطيد العلاقات الإنسانية مشيدة بدور دبي في الاهتمام بها باعتبارها ركناً أساسياً من ركائز الصناعات الثقافية والإبداعية وأبرز أدوات التبادل المعرفي والفكري بين الشعوب.

وأوضحت بدري في تصريح لها بمناسبة “اليوم العالمي للترجمة” أن دبي التي تحتضن أكثر من 195 جنسية تحولت إلى مركز عالمي لتلاقي الثقافات واستطاعت بفضل نهجها المتفرد تعزيز مكانتها في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية وتوظيف الترجمة لتعزيز التبادل الفكري بين الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات ما أسهم في الارتقاء بهذه المهنة ومنحها قيمة مضاعفة وجعلها وسيلة إبداعية ملهمة لتبادل الأفكار ونقل القيم والمعارف.

وأشارت بدري إلى أن اليوم العالمي للترجمة مناسبة مهمة لتسليط الضوء على دورها الحيوي في ترسيخ التفاهم بين الشعوب وتعزيز الحوار والانفتاح الثقافي وإغناء المحتوى العربي والعالمي مؤكدة أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات من لغة إلى أخرى بل وسيلة للتعريف بالهوية والإرث الثقافي لدبي من خلال البرامج والمبادرات التي تنظمها الهيئة في المتاحف والمكتبات العامة لتعزيز السياحة الثقافية وإثراء تجارب الزوار وتوسيع آفاقهم المعرفية