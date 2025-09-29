"أبوظبي للتقاعد" يشارك في "المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي 2025"

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ يشارك صندوق أبوظبي للتقاعد في فعاليات "منتدى الضمان الاجتماعي العالمي 2025"، الذي تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل تحت شعار “تشكيل مستقبل الضمان الاجتماعي في عالم متغير”.

يجمع المنتدى أكثر من 1,500 مسؤول وخبير من أكثر من 130 دولة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه نظم الحماية الاجتماعية في ظل التحولات الديموغرافية والمناخية والتكنولوجية، ليشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

يشهد المنتدى 48 جلسة تفاعلية تغطي أدلة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومواضيع الضمان الاجتماعي الرئيسية، إلى جانب مخرجات اللجان الفنية ومجموعات العمل ومركز الابتكار التعاوني.

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات حوارية وورش عمل ومعارض، تعرض أحدث التجارب والممارسات العالمية في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسلط الضوء على الابتكار والتحول الرقمي كأحد أبرز التوجهات المستقبلية لهذا القطاع.

ويشهد المنتدى مشاركة الصندوق في جلسة حوارية يقدمها سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي المدير العام للصندوق،، يتناول خلالها سبل تعزيز تجربة المتعاملين في مؤسسات الضمان الاجتماعي، كما يدير الصندوق جلسة حوارية لاستعراض دليل "جودة الخدمات" الصادر عن "إيسا"، والذي يوضح آليات تنظيم العمليات الإدارية والفنية في مؤسسات الضمان، إلى جانب مناقشة التوجهات الحديثة في تطوير الخدمات الاجتماعية.

ويستعرض الصندوق في “معرض الابتكار” الذي يقام على هامش المنتدى باقة من المشاريع الرقمية الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في خدمات التقاعد، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة العمل، أهمها مشروع "منصة منارة الذكية" لجهات العمل.

تعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، أكبر منظمة دولية متخصصة في مجال الضمان الاجتماعي، وتضم في عضويتها أكثر من 320 مؤسسة من 160 دولة، وتهدف إلى تعزيز التميز والابتكار في أنظمة الحماية الاجتماعية عبر تبادل الخبرات والمعايير الدولية.