مطار الشارقة يتسلم "شهادة تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء "من مجلس المطارات الدولي

الشارقة في 29 سبتمبر /وام/ تسلّم مطار الشارقة شهادة تجديد اعتماد برنامج "تجربة العملاء في المطار المستوى 2" من مجلس المطارات الدولي (ACI) وذلك في إطار التزامه المستمر بتحسين جودة الخدمات وتقديم تجربة سفر آمنة وذكية للمسافرين.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة غوانزو الصينية ضمن أعمال قمة تجربة المطارات 2025 التي نظمها مجلس المطارات الدولي بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي مطارات إقليمية وعالمية مشاركة في الحدث.

يهدف البرنامج إلى مساعدة المطارات على اعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يعزز رضا المسافرين عبر مختلف مراحل الرحلة.

يُعدّ برنامج اعتماد تجربة العملاء إطاراً متدرجاً لتحسين إدارة تجربة العملاء في المطارات عبر 5 مستويات من الاعتماد تغطي 8 مجالات رئيسية تشمل فهم العملاء والاستراتيجية والقياس والتحسين التشغيلي والحوكمة وثقافة المطار وتصميم الخدمات والابتكار والتعاون مع مجتمع المطار.

كان مطار الشارقة قد حصل على هذا الاعتماد للمرة الأولى في عام 2022 قبل أن يُجدَّد في عام 2025 ليؤكد مكانته بين نخبة المطارات العالمية التي تضع تجربة المسافرين في صدارة أولوياتها ويعكس التزامه المستمر بتطوير الخدمات والارتقاء بمعايير التشغيل لمواكبة النمو المتزايد في أعداد المسافرين.

وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء من مجلس المطارات الدولي يعزز مكانة مطار الشارقة على خريطة الطيران العالمية ويرسخ في الوقت نفسه مكانة الإمارة مركزا متقدما في قطاع النقل الجوي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الثقة التي توليها الهيئات الدولية لقطاع الطيران في الخدمات التي يقدمها مطار الشارقة باعتباره وجهة سفر متكاملة وآمنة وذكية ويبرهن على كفاءة الفرق العاملة في مختلف القطاعات التشغيلية والإدارية والتزامها بتطبيق أعلى مستويات الجودة والتخطيط وفق المعايير العالمية.

ويؤكد حصول مطار الشارقة على هذا الاعتماد تنفيذه استراتيجية واضحة وآليات عمل متطورة لفهم توقعات المسافرين من خلال التغذية الراجعة لاستبيانات المسافرين وتحليل البيانات ورسم خريطة الخدمات المقدمة في رحلة المسافر عبر المطار وتدريب فرق العمل في الصفوف الأمامية وتحسين العمليات التشغيلية بما يسهم في رفع مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة.

ويواصل المطار تنفيذ مبادرات مبتكرة تعزز تجربة العملاء من لحظة الوصول وحتى المغادرة مع التركيز على التحسين التشغيلي وقياس رضا المسافرين وترسيخ ثقافة خدمة العملاء بما يدعم مكانة إمارة الشارقة على خريطة الطيران الإقليمية والعالمية.