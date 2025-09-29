قيادة الحرس الوطني توقع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ وقعت قيادة الحرس الوطني مذكرة تفاهم أمنية مع القيادة العامة لشرطة دبي تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في دعم العمل الأمني وتطوير آليات التنسيق الفاعل بين المؤسستين على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي لمقر قيادة الحرس الوطني في أبوظبي والتقى خلالها اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني.

وأكد الطرفان أن توقيع المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الأمنية وترسيخ التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية متكاملة قادرة على التصدي لمختلف التحديات.

وتطرق الجانبان خلال لقاء جمعهما خلال الزيارة إلى آليات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مفاهيم العمل الأمني المشترك بين القيادتين.

واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على عرض ميداني لقدرات الحرس الوطني وأشاد بجاهزيته العالية ودوره الفاعل في دعم عمليات الأمن الداخلي والخطط الوطنية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير هذه القدرات لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

من جانبه، أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الحرس الوطني وشرطة دبي، بما يدعم المنظومة الوطنية الشاملة للأمن والاستقرار.