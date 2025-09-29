اتفاقية تعاون بين "الرقابة المالية بعجمان" وجمعية المدققين " لتعزيز قدرات العاملين بالقطاع الرقابي

عجمان في 29 سبتمبر/ وام/ وقع جهاز الرقابة المالية في حكومة عجمان اتفاقية تعاون مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الرقابي وتطوير قدراتهم المهنية، وبما يعزز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التدقيق والحوكمة.

تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون متعددة تشمل برامج التدريب والتأهيل لمنتسبي الجهاز بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في التدقيق الداخلي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين بما يدعم تطوير السياسات والإجراءات الرقابية.

تشمل الاتفاقية تنظيم ورش عمل وندوات مشتركة تسهم في نشر الوعي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في تعزيز الشفافية والنزاهة، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والدراسات المتخصصة بما يخدم أهداف التنمية المؤسسية ويعزز الكفاءة التشغيلية.

وأكد سعادة شهاب آل علي، مدير عام جهاز الرقابة المالية في حكومة عجمان، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكات استراتيجية مع المؤسسات المهنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الجهاز ويواكب تطلعاته في تطوير منظومة الرقابة المالية.

من جانبه، أعرب عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، عن اعتزاز الجمعية بهذه الشراكة التي ستسهم في دعم الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي في دولة الإمارات، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعارف.

