" معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" يستقطب أكثر من 91 ألف زائر

الشارقة في 29 سبتمبر/وام/ اختتم مركز إكسبو الشارقة أمس فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التي نظمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة واستقطبت على مدار خمسة أيام أكثر من 91 ألف زائر بزيادة بلغت نحو 5 % مقارنة بالدورة الماضية .

وحظي الحدث بمشاركة واسعة لـ 500 عارض و1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين يمثلون كبريات الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

واستعرضت هذه النسخة من المعرض قطعا فريدة واستثنائية من الذهب والمجوهرات والألماس وقدمت لزوارها فرصة الاطلاع على عرض لقطع وتصاميم عالمية حصرية ونادرة.

وتميز المعرض في دورته الـ 56 بتسجيل مشاركات نوعية على المستوى الدولي وبلغت نسبة المشاركات الخارجية أكثر من 68% من إجمالي العارضين مع نجاحه في استقطاب دول للمرة الأولى مثل أستراليا وميانمار وباكستان إلى جانب نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن الأرقام القياسية التي سجّلها المعرض على صعيد عدد الزوار والمشاركين الدوليين تؤكد مكانته الراسخة كأحد أبرز الأحداث المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن ما شهده المعرض من تنوع في المعروضات، سواء من حيث القطع النادرة أو التصاميم التراثية والعالمية.

وأكد المدفع أن مركز إكسبو الشارقة يحرص دائماً على تطوير المعرض وتوسيع نطاق مشاركاته بما يعزز من دور إمارة الشارقة محطة رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة، مشيراً إلى أن استقطاب مشاركين من دول جديدة للمرة الأولى والتوسّع اللافت في الحضور الخليجي يشكلان مؤشراً على نجاح استراتيجية التوسع والانفتاح على أسواق جديدة.

وسجلت منصة "صاغة الإمارات" مشاركة متميزة في المعرض حيث ارتفع عدد المصممين الإماراتيين المنتسبين بنسبة 35% ليصل إلى 530 مصممًا ومصممة ما يعكس نجاح المبادرة التي أطلقتها غرفة الشارقة لدعم المواهب الوطنية وتمكينهم من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار وتنوعت التصاميم بين التراث الإماراتي الأصيل واللمسات العصرية الحديثة مع إبداعات مميزة تركزت على مشغولات الذهب واللؤلؤ الطبيعي.

وعزز الحضور الخليجي اللافت من زخم هذه النسخة من المعرض، حيث شاركت شركات مرموقة من السعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان إلى جانب العارضين المحليين والدوليين الذين قدموا تصاميم تمزج بين التراث الخليجي الأصيل والابتكار.