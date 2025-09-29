وزارة الاستثمار و"كيتا" توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس المقر الرئيسي للشركة في الإمارات

دبي في 29 سبتمبر /وام/وقعت وزارة الاستثمار اليوم مذكرة تفاهم مع شركة “كيتا" الذراع الدولية لمجموعة ميتوان الرائدة عالمياً في خدمات التوصيل والحياة العصرية لتأسيس المقر الرئيسي لـ"كيتا" في الدولة، وتعزيز ريادة الإمارات في مجالات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقع مذكرة التفاهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار وطوني تشيو، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة "ميتوان" الرئيس التنفيذي لشركة "كيتا."

وستدعم وزارة الاستثمار شركة "كيتا" في دخول السوق الإماراتية وتأسيس مقرها الرئيسي في الدولة، من خلال ربطها مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية منحها حوافز استثمارية تتوافق مع الأطر الوطنية.

وتلتزم "كيتا"، بما يسهم مباشرة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة.

وتشمل المبادرة توفير أكثر من 350 وظيفة عالية المهارة، ودمج أكثر من 5000 من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات ضمن منصة “كيتا" الرقمية، مما يدعم نمو هذه الشركات ويعزز وصولها إلى الأسواق الإقليمية.

تؤكد مذكرة التفاهم طموحات "كيتا" للنمو الإقليمي، بما في ذلك خططها لاستثمار مئات ملايين الدولارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مما يرسخ مكانة الدولة سوقا محوريا لتوسّع "كيتا".

وستقدم “كيتا” حلولاً متقدمة للارتقاء بالخدمات اللوجستية تشمل الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة، بما يعزز مستويات الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

وستوفر الشركة برامج تدريبية وورش عمل ابتكارية لتطوير المواهب وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة المستقبل.

وستتعاون وزارة الاستثمار و"كيتا" لوضع استراتيجية تواصل مشتركة تهدف إلى إبراز الدور المتنامي لدولة الإمارات مركزا للابتكار الرقمي والخدمات اللوجستية والاستثمار.

واتفق الطرفان على دراسة مجالات تعاون إضافية، يتم تحديدها كتابياً بشكل مشترك، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية الوطنية للدولة.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة، ويأتي تأسيس المقر الجديد لشركة ’كيتا‘ واستثماراتها الكبيرة في دولة الإمارات ليؤكد هذه المكانة، فالإمارات تمنح الشركات منصة مثالية للنمو والتوسع عالمياً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التشريعية المرنة، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أهم الأسواق العالمية.

وأضاف معاليه: “ يعكس هذا التعاون التزامنا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق واسعة أمام فرص الاستثمار في مختلف القطاعات”.

من جانبه قال طوني تشيو، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة "ميتوان"، الرئيس التنفيذي لشركة "كيتا"، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار خطوة محورية في مسيرة كيتا العالمية، فالإمارات ليست فقط قوة إقليمية رائدة، بل هي أيضاً مركز عالمي للابتكار والتجارة والاستثمار، ما يجعلها سوقاً محورياً لتوسعنا.

وأكد أنهم من خلال هذه الشراكة سيتمكنون من مواءمة أعمالهم مع الرؤية الطموحة للدولة، والاستفادة من منظومتها الاستثمارية الديناميكية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إنهم يعملون على توفير أكثر من 350 وظيفة عالية المهارة، والتعاون مع نحو 10 آلاف مطعم في الدولة، ودعم شبكة تشغيل تضم حالياً أكثر من 4 آلاف سائق توصيل، بما يسهم في تعزيز المنظومة المتكاملة للقطاع..

وأكد أن السوق الإماراتية تمتلك إمكانات هائلة، كما أن المستهلكين والمطاعم وسائقي التوصيل يتطلعون إلى وجود بدائل وخيارات مبتكرة، وبالتالي فمن شأن تقنياتنا المتقدمة وخبراتنا التشغيلية توفير تجربة أفضل لجميع الأطراف.

وأضاف: “ أطلقنا خدماتنا في دبي قبل أيام، ونتجه لإطلاق عملياتنا في أبوظبي على أن نغطي بقية إمارات الدولة بحلول نهاية هذا العام”.

