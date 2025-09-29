"الاتحاد للطيران" تُطلق أولى رحلاتها إلى بيشاور في باكستان

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ احتفلت الاتحاد للطيران اليوم بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة بيشاور لتعزز بذلك شبكتها في باكستان.

وذكرت الناقلة في بيان لها أن هذه الخدمة المباشرة تربط أبوظبي ببيشاورعاصمة إقليم خيبر بختونخوا، ومن المتوقع أن تُلبي طلبًا قويًا من أكثر من 1.5 مليون باكستاني يعيشون ويعملون في الدولة، مع تعزيز إمكانية السفر في الاتجاهين للعمل والترفيه.

وبذلك تُصبح بيشاور رابع وجهة مباشرة للاتحاد للطيران في باكستان، إلى جانب كراتشي ولاهور وإسلام آباد، مما يُعزز حضور الشركة في جنوب آسيا.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن إطلاق خط بيشاور يعكس التزام الاتحاد بتعزيز شبكة وجهات عالمية قوية.

وستبدأ الاتحاد تشغيل 5 رحلات أسبوعية إلى بيشاور قبل أن تزيدها إلى رحلات يومية ابتداء من 20 نوفمبر المقبل.

