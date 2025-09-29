انطلاق منافسات بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025

أبوظبي في 29 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم بصالة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة منافسات بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة بمشاركة 8 من أبرز الأندية العربية والآسيوية.

وتتواصل منافسات البطولة - التي تُقام برعاية أبوظبي ADQ ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس - حتى 5 أكتوبر المقبل.

وفي ضربة البداية فاز أستانا الكازاخستاني على القرين الكويتي 101 - 58.

كانت اللجنة المنظمة قد عقدت الاجتماع الفني للبطولة في مقر نادي الوحدة بحضور ممثلي الأندية واللجان المعنية وجرى اعتماد اللوائح والقوائم النهائية للاعبين وآلية الاعتراضات، إضافة إلى التأكيد على تطبيق أنظمة الاتحاد الدولي “فيبا” فيما تم عرض القمصان الرسمية للأندية المشاركة وإقرار تفاصيل الجوانب الفنية.

تضم البطولة نخبة من الأسماء البارزة في عالم كرة السلة حيث يشارك النادي الرياضي اللبناني بتشكيلة قوية يقودها المدير الفني لمنتخب لبنان أحمد فران، ويضم الأميركيين بيرين بوفورد وموريس كامب إلى جانب المخضرم إسماعيل أحمد.

أما فريق الشارقة فيقوده المدرب عبدالحميد إبراهيم ويعتمد على مزيج من اللاعبين الدوليين مثل البريطاني كافيل بيغي-ويليامس والأميركي تشارلز ماتيو، إلى جانب نخبة من لاعبي منتخب الإمارات الدوليين.

ويخوض فريق الظفرة البطولة تحت قيادة المدرب علي ليتلي مع خمسة لاعبين أميركيين أبرزهم جاكوب تايرون وديفانتي موفيت، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحليين يتقدمهم عبد الله الحميري وأحمد الزرعوني.

أما فريق الوحدة فيشرف عليه المدرب نضال بكري ويضم الثلاثي الأميركي أنطوان فيغينز ونيكولاس ريان وباتريك لافون، إلى جانب مجموعة من المواهب المحلية مثل سيف الوهابي، زايد المرايخي، وغيث السويدي.