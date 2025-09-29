شرطة الإكوادور تشيد بالجاهزية والريادة التكتيكية لشرطة دبي

دبي في 29 سبتمبر/وام/ أشاد النقيب دييغو إنريكيز، ضابط الأمن الوقائي في الشرطة الوطنية بجمهورية الإكوادور، بالجاهزية والريادة التكتيكية لشرطة دبي، مؤكداً أن تجربته ضمن النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) فتحت له آفاقاً جديدة في العمل الشرطي الحديث.

وأكد إنريكيز في تصريحات له بمناسبة مشاركته في البرنامج الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا إلى جانب ضباط يمثلون 39 دولة من مختلف القارات أن الفعالية شكّلت منصة عالمية لتأهيل القيادات الشرطية وتمكينها من مواكبة الابتكارات الحديثة.

وقال إن الابتكار لا يقتصر على امتلاك التكنولوجيا المتقدمة فحسب، بل يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد لتعزيز الكفاءة والتنسيق وبناء الشراكات.

وأشار إلى أن البرنامج أتاح للمشاركين الاطلاع على التجارب الشرطية الدولية وبناء شبكة علاقات مهنية وإنسانية تمثل دعماً مستقبلياً لتبادل المعلومات والتعاون في القضايا العابرة للحدود.

وأوضح أن هذه العلاقات تتيح آليات عملية للتنسيق المشترك وتنفيذ العمليات الأمنية الدولية ولفت إلى أن مشاركته في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية مثّلت تجربة ميدانية بارزة، حيث عاين مستوى التدريب المتقدم والتكامل بين الوحدات المختلفة، مؤكداً أن التكتيكات الحديثة التي شاهدها في دبي تشكّل نموذجاً يحتذى في المنطقة.

وثمّن مبادرات مجلس “الروح الإيجابية” في شرطة دبي، مشيراً إلى أهميتها في ترسيخ جسور التواصل مع المجتمع

وفي محور التكنولوجيا، أعرب الضابط الإكوادوري عن إعجابه بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة داخل المؤسسات الحكومية والشرطية في دبي و أشاد بأهمية النظام الرياضي المتكامل المعتمد لدى شرطة دبي لتعزيز الجاهزية البدنية للضباط مؤكداً عزمه نقل هذه الممارسات إلى بلاده.