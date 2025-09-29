ذهبية وبرونزية لمربط دبي في بطولة كأس كل الأمم بألمانيا

آخن في 29 سبتمبر/ وام/ أحرز مربط دبي للخيول العربية ميداليتين ملونتين بواقع ذهبية وبرونزية في منافسات بطولة كأس كل الأمم 2025 التي أقيمت في مدينة آخن الألمانية، واختتمت أمس ليحافظ على صدارته التاريخية في هذه البطولة.

فقد توجت الفرس دي شيهانة ابنة الفحل العالمي إف إيه إل رشيم والفرس دي شهلا، بالميدالية الذهبية، فيما نال المهر بعمر السنة دي تاجي برونزية فئته، وهو من الفحل دي سراج والفرس دي جهراء.

وعزز المربط بصمته الإنتاجية بفوز الفحل دي صامد، العائد لمربط صارم السعودي، و المنحدر من سلالة إف إيه إل رشيم، بذهبية فئة الأفحل إضافة إلى جائزة أعلى معدل برصيد 108 نقاط وجائزة أفضل خيل ذكور.

ونال مربط دبي جائزة أفضل مرب للخيل العربية، وأسهم في فوز الإمارات بدرع كأس كل الأمم وكأس المربين.

وأشاد الدكتور غانم عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والذي شهد منافسات البطولة بالإنجاز مؤكدا أن خيول مربط دبي تواصل مواكبة التطور النوعي المتواصل محافظة على مكانتها الإنتاجية المتميزة.