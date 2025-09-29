ملتقى النيجر للشعر العربي جسر للتواصل الثقافي

نيامي في 29 سبتمبر / وام / انطلق برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في العاصمة النيجرية نيامي مساء أمس، ملتقى الشعر العربي الرابع بمشاركة عشرة شعراء، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع نادي النيجر الثقافي.

حضر الملتقى البروفيسور كوني صواليحو عميد كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بالنيجر والدكتور محمد أغ محمد رئيس المنظمات والجمعيات الناطقة بالعربية في النيجر- رئيس مجلس الشورى بنادي النيجر الثقافي وعدد من المسؤولين والأكاديمين.

وقال آمدو علي إبراهيم رئيس نادي النيجر الثقافي-المنسق العام للملتقى إن الملتقى يؤكد في كل موسم أنّ الشعر جسرٌ للتواصل، موضحاً أن تأثير هذا الملتقى جلي إذ يحتفي بالشعراء من مختلف مشاربهم ويكشف في كل عام عن حركة الشعر العربي في النيجر وتمدّد حضورها منذ انطلاقة الدورة الأولى.

وشهد الملتقى حفل توقيع إصداريين للبروفيسور كوني صواليحو والدكتور محمد أغ محمد.