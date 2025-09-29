95 متحدثاً و 160 فعالية في "منتدى الشارقة للاستثمار 2025"

الشارقة في 29 سبتمبر/ وام / تشهد النسخة الثامنة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2025" التي تعقد يومي 22 - 23 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات مشاركة 95 متحدثا دوليا من القادة وصنّاع القرار الاقتصادي والاستثماري، وتنظيم 160 فعالية متخصصة مع ترقّب حضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

يأتي المنتدى هذا العام ضمن أجندة موحّدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار “وايبا” ووزارة الاستثمار.

ويشهد المنتدى حضورًا واسعًا لأكثر من 70 وكالة ترويج استثمار من حول العالم تمثل حكومات ومؤسسات وطنية من الأسواق المتقدمة والناشئة وتعرض تجاربها وخططها الوطنية لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية قطاعاتها الحيوية وتشكّل هذه المشاركة منصة حوار مباشر بين الجهات الرسمية والمستثمرين والقطاع الخاص لدعم التكامل الإقليمي وتطوير سياسات استثمار مرنة وقابلة للتنفيذ.

ويتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 10000 مشارك من مختلف القطاعات من مستثمرين وشركات ورواد أعمال وخبراء ماليين ومؤسسات دولية كما يخصص المنتدى أكثر من 120 اجتماع أعمال مباشر تربط الشركات الناشئة والمتوسطة بالمستثمرين الإقليميين والدوليين وتعزز فرص بناء الشراكات وتبادل الحلول المبتكرة.

كما يضم المنتدى أكثر من 25 جهة عارضة من جهات حكومية ووكالات وهيئات وشركات خاصة ومنصات ابتكار ومراكز استثمارية تعرض أحدث الحلول والفرص والاتجاهات في مجالات مثل التمويل الأخضر والأمن الغذائي والصناعات الإبداعية والتقنيات النظيفة إضافةً إلى التحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة.

وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام" لتكون منصة إستراتيجية لإعادة التفكير في سلاسل القيمة العالمية وتقييم أدوات التمويل المؤثر ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالتحديات والفرص المستقبلية.