"الصناعة الأمنية بدبي" تنظم دورة متقدمة للرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج

دبي في 29 سبتمبر/ وام / نظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي “SIRA” بالتعاون مع المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات “BAFA” في ألمانيا الدورة الثانية المتقدمة لبرنامجها التدريبي حول الرقابة على الصادرات والواردات للسلع ذات الاستخدام المزدوج.

واستضافت الدورة التي أقيمت بدبي نخبة من الخبراء الدوليين لنقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.

شارك في الدورة المتقدمة ممثلون عن جهات حكومية عدة في دبي من بينها جمارك دبي وبلدية دبي وهيئة الطيران المدني والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار إلى جانب موظفي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

وهدفت الدورة إلى رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالرقابة والتفتيش وتمكين المشاركين من تطبيق إجراءات التراخيص وفق أفضل الممارسات الدولية وتكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية في مجال الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج وتعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي للرقابة والتجارة الآمنة.