ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة الصينية باليوم الوطني

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام / حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة تشانغ بيمنغ سفير جمهورية الصين لدى الدولة وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة إلى جانب عدد من رجال الأعمال الصينيين وأفراد الجالية الصينية المقيمة بالدولة.

وأشاد سعادة السفير الصيني بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مؤكدا سعي بلاده الدائم لتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وقال أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تتوطد أكثر على كافة المستويات وأن دولة الإمارات شريك إستراتيجي للصين في المنطقة.