غرفة الفجيرة تبحث التعاون مع مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي

الفجيرة في 29 سبتمبر/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ومجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والمشاريع الريادية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة مع وفد المجلس برئاسة سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي اليوم بمقر الغرفة، بحضور سعادة عائشة محمد الجاسم رئيسة مجلس سيدات أعمال الفجيرة وسعادة أسيل الحجاوي، نائب رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني - الاماراتي وعضوات المجلس.

وقال سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة إن زيارة مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي الى الغرفة يجسد عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مشيرا إلى أن المجلس يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة في كلا البلدين.

وأشاد بتطور وازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقدم عرضاً للسمات الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة ودورها الريادي والعالمي في مجال تزويد السفن بالوقود وتخزين النفط مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانفتاحها على خليج عمان والمحيط الهندي.

وأكد حرص غرفة الفجيرة على تهيئة البيئة الداعمة لسيدات الأعمال بالفجيرة، وفتح قنوات للتواصل المستمر مع مجلس سيدات الأعمال الأردني - الاماراتي بما يعزز حضورهم في مختلف المجالات الاقتصادية ويحقق التكامل المنشود بين القطاعين الخاص والعام.

من جانبها استعرضت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني - الإماراتي جوانب من انجازات المجلس منها التدريب على الريادة والاستثمار والبروتوكول، إلى والسياحة والإعلام.

وقالت إن المجلس نجح في توقيع تسع اتفاقيات رسمية مع جهات محلية وإقليمية ودولية في الإمارات، والبحرين، والصين، والأردن، إضافة إلى الجامعة العربية، مشيرة إلى أن نحو 83% من الاتفاقيات تمت مع شركاء خدمات لدعم العضوات، و17% مع جهات رسمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.