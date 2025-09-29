"سيدات أعمال الشارقة" يفتح آفاقا عالمية لرائدات الأعمال في "معرض العطور والعود 2025"

الشارقة في 29 سبتمبر/ وام / يفتح "مجلس سيدات أعمال الشارقة" آفاقا عالمية لعضواته من رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات، عبر مشاركته الإستراتيجية في "معرض الإمارات للعطور والعود 2025"، الذي يقام من 3 إلى 12 أكتوبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويوفر المجلس من خلال جناحه الخاص منصة حيوية لعرض علاماتهن التجارية والتواصل المباشر مع عملاء دوليين وكبار تجار التجزئة وآلاف الزوار.

تؤكد هذه المشاركة التزام المجلس بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما قطاع العطور والعود الذي يرتبط بالتراث العربي العريق ويوفر أسواقا واعدة للنمو، مما يتيح للشركات المشاركة فرصة مثالية للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، قالت سعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: إن حضورنا في المعرض هو استثمار مباشر في قدرات عضواتنا وعلاماتهن التجارية، حيث يمثل المعرض مبادرة إستراتيجية لتعزيز آفاق التعاون الدولي، بما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات في دعم رائدات الأعمال وتحقيق التنوع الاقتصادي.

ويعد معرض الإمارات للعطور والعود حدثا رائدا يجمع خبراء وهواة العطور من مختلف أنحاء العالم ويتيح للزوار فرصة استكشاف العطور الشرقية النادرة وأنواع العود الفاخرة والتركيبات العطرية المبتكرة.