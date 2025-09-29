"طرق الشارقة" تستعرض مشاريعها خلال المؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل بأبوظبي

الشارقة في 29 سبتمبر/ وام / تستعرض هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خلال مشاركتها في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية الذي ينطلق في أبوظبي غدا ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل مشاريعها التي تعكس توجهها نحو دمج أحدث الحلول الذكية في خدمات النقل.

وتعرض الهيئة التقنيات المتطورة مثل كاميرات المراقبة الذكية العاملة بالذكاء الاصطناعي والمثبتة على متن الحافلات إلى جانب شاشات معلومات الركاب ولوحات عرض الوجهات التي تعمل بتقنيات اتصالات متطورة فضلاً عن نظام التذاكر بين المدن الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة “Ridango”.

وتسلط الهيئة الضوء على غرفة التحكم بالإشارات المرورية التي تمثل محوراً رئيسياً في إدارة حركة السير ونظام الأولوية المرورية الذي يعزز انسيابية الحركة ويخفض زمن الرحلات.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل بأبوظبي تمثل فرصة مهمة لإبراز جهود إمارة الشارقة في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية والإطلاع على أحدث الممارسات العالمية التي تدعم التوجهات نحو تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن المعرض يشكل منصة مثالية للتعريف بالمشاركة النوعية للهيئة من خلال عرض مشاريعها ويتيح التواصل المباشر مع أبرز الخبراء وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي.