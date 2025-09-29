بمشاركة 60 مسؤولا حكوميا .. الفجيرة تعتمد المشاريع التحولية لخطتها حتى 2028

الفجيرة في 29 سبتمبر/ وام / أقر "برنامج الفجيرة للتميز الحكومي" المبادئ التوجيهية والأهداف الإستراتيجية لـ "خطة الفجيرة 2028"، وذلك خلال لقاء إستراتيجي عقد اليوم بمشاركة أكثر من 60 مسؤولا من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وركز اللقاء على اعتماد المحاور الرئيسية للخطة للسنوات الثلاث القادمة، حيث تم إقرار 12 مبدأ توجيهيا تشكل الإطار القيمي والعملي للخطة، و25 هدفا إستراتيجيا ضمن 5 قطاعات حيوية، إلى جانب مراجعة المقترحات الأولية للمشاريع التحولية وآليات قياس الأداء ومؤشرات النتائج.

وأكد سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028، أن هذا اللقاء يمثل خطوة عملية لتحويل الرؤية إلى تنفيذ، وقال : نمضي الآن نحو تحويل المشاريع إلى مسارات تنفيذية ملموسة مع آليات رقابة ومتابعة صارمة.

وتهدف "خطة الفجيرة 2028" إلى بناء قدرات مؤسسية متقدمة وإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، بالاعتماد على شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، لضمان تحقيق أثر مستدام ونتائج ملموسة لسكان الإمارة.