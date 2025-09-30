مصرع خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة بتسرب كيميائي في الصين

بكين في 30 سبتمبر /وام/ لقي خمسة أشخاص حتفهم ونقل 3 آخرون إلى المستشفى، جراء انفجار غاز سام داخل مصنع في مدينة خهبي بمقاطعة خنان وسط الصين.

وقع الحادث في شركة خهشين المحدودة لصناعة الكيماويات في حي شانتشنغ، عندما حدث ما يعتقد أنه تسريب من خزان حمض الكبريتيك، ما أدى إلى دخول الحمض إلى نظام صرف مياه الأمطار في المصنع، ثم إلى خزان الصرف الصحي، حيث تفاعل لإنتاج غاز كبريتيد الهيدروجين.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ الصيني بأن أحد المصابين أصيب بجروح خطيرة، لكن حالته مستقرة، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح طفيفة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف عمليات الإنتاج في المصنع وإجلاء جميع الأفراد من الموقع، فتح تحقيق بشأن الحادث.

وفي عام 2015، شهدت الصين أحد أسوأ الحوادث الصناعية، عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بوفاة 165 شخصا على الأقل.

