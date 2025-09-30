كوريا الجنوبية تطلق الصاروخ الفضائي "نوري" في 27 نوفمبر

سيؤول في 30 سبتمبر /وام/ أعلنت إدارة الفضاء الكورية اليوم، أن موعد الإطلاق الرابع لصاروخ الفضاء "نوري" المحلي الصنع، والمعروف رسميا باسم مركبة الإطلاق الفضائية الكورية الثانية (KSLV-II)، سيكون يوم 27 نوفمبر المقبل.

وتم تحديد فترة الإطلاق الاحتياطية بين 28 نوفمبر و4 ديسمبر، ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من مركز "نارو" الفضائي في قرية "غوهيونغ" الساحلية الجنوبية بين الساعة 12:54 صباحا و1:14 صباحا، على أن يتم تحديد الوقت الدقيق في اليوم السابق لذلك.

وسيحمل الصاروخ، إلى جانب القمر الاصطناعي الرئيسي متوسط الحجم من الجيل التالي، 12 قمرا اصطناعيا أصغر حجما، من المقرر تسليمها إلى مركز الفضاء بحلول نهاية أكتوبر.

وقال "يون يونغ-بين"، مدير وكالة الفضاء الكورية، إن هذا الإطلاق هو الأول منذ إنشاء الوكالة، مضيفا: "سنضمن استعدادا لا تشوبه شائبة وسنعمل كفريق واحد لتحقيق النجاح".

